 

Участница шоу “Танцы со звездами” Петрожицкая вылечилась от COVID-19

15.09.2020, 11:55, Новости дня

Участница шоу “Танцы со звездами” на “1+1” актриса Дарья Петрожицкая, заразившаяся в конце августа коронавирусом, получила отрицательный тест на COVID-19. Об этом она сообщила 15 сентября в Instagram. 

“Тест отрицательный. Я здорова. Возвращаюсь в жизнь и к работе”, – написала она. 

По словам актрисы, до того, как заразиться коронавирусом, она не верила в его существование. 

“А он есть. И очень похож на тяжелый грипп, но еще тяжелее. У меня было так, но у всех он проходит по-разному” – рассказала Петрожицкая.

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Тест отрицательный * я здорова!!! Я не верила в #covid_19 ,но весь весенний карантин строго просидела дома(кроме эфира в @goloskrainy_official ) А он есть..очень похож на тяжелый грипп ,но ещё тяжелей..у меня было так,но у всех он проходит по-разному  #берегитесебя !!!это важно! Спасибо большое за поддержку и пожелания здоровья! * Я желаю вам его взаимно! А теперь возвращаюсь в жизнь и работу * уууиииуууу * #хеппиверимач

Публикация от Дарья Петрожицкая (@petrozhitskaya) 14 Сен 2020 в 1:57 PDT

Петрожицкая заразилась коронавирусом в конце августа. Из-за болезни она не смогла принять участие во время премьеры шоу “Танцы со звездами”, которая состоялась 30 августа на “1+1”. 

В следующих двух эфирах актриса вместе со своим партнером Игорем Гелуненко выступала дистанционно. Описывая симптомы заболевания, актриса сообщила, что ощущала слабость и усталость. 

Петрожицкая наиболее известна по сериалу “Папик”.

По информации на 15 сентября, в Украине количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 159 702, из которых 3264 человек умерли. Выздоровело 70 810 пациентов. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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