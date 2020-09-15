 

Диетологи назвали суперпродукты, очищающие кровь от сахара и токсинов

15.09.2020, 11:53, Разное

Международные диетологи продолжают дополнять список суперпродуктов, очищающих кровь от ненужного сахара, токсинов и способных защитить организм от разных заболеваний. Сегодня акцент поставлен на каперсы и сельдерей.
Как информирует издание Food.news, каперсы не являются ни овощами, ни фруктами, это нераспустившиеся бутоны колючего кустарника Capparis spinosa. В сыром виде они несъедобны, их маринуют в уксусе и соли. Некоторые диетологи считают их бобовыми продуктами, другие относят к семейству капустных. Тем не менее, исследуемое «пикантное» растение славится своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, поддерживает здоровье сердца, выводит из организма избыточный сахар и вредные токсины.

Среди суперпродуктов, которые бесспорно занимают лидирующие позиции в эффективной борьбе с опасными заболеваниями, учёные назвали сельдерей. Исследуемый хрустящий овощ очищает организм от токсинов, холестерина и сахара. Этот природный антиоксидант является сильнодействующим противовоспалительным средством, результативно омолаживает организм, стабилизирует давление и даже защищает от онкологических опухолей.



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