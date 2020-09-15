 

«Это средневековье»: Мясников высказался по поводу нового карантина из-за коронавируса

15.09.2020, 11:53, Разное

Телеведущий и главврач клинической больницы №71 в Москве Александр Мясников сомневается в эффективности карантинных мер в случае второй волны коронавируса. Так, подобные меры были введены в Израиле, но напоминают они специалисту «средневековье».
Правительство Израиля одобрило повторное введение карантина сроком на три недели. В течение этого периода будут закрыты школы и торговые центры. Однако необходимости в таком решении Александр Мясников не видит, полагая, что такие действия слишком архаичны. Он сравнил их со «средневековыми методами» борьбы с эпидемией вируса. Однако доктор не сомневается, что «глупых евреев не бывает», поэтому и дальше будет наблюдать за ситуацией.

Вместо карантина Александр Мясников предлагает провести всеобщую вакцинацию, она способна более эффективно справиться со сдерживанием коронавируса. Сейчас, по мнению доктора, мир охватил психоз. Поэтому люди, подверженные влиянию эмоций, закрывают свои заведения, а экономики стран терпят огромные убытки.



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