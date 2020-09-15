Ольга Орлова призвала родителей не воспитывать у детей «синдром отличника»

15.09.2020, 11:53, Разное

Ольга Орлова в своем микроблоге в социальной сети Instagram пояснила об опасности «синдрома отличника» у детей. По мнению певицы, завышенные требования родителей к ребенку могут нарушить его психику.

Ольга Орлова поделилась, многие хотят видеть в дневнике своих наследников только пятерки, а четверки уже считают плохим результатом, призывая их больше стараться. В такие моменты отец с матерью руководствуются лучшими побуждениями, однако забывают, что дети расстраиваются, переживают, испытывают стресс и, получив не высшую оценку, боятся идти домой. Старания сделать наследников умнее и красивее могут оказаться для них медвежьей услугой, поскольку гонка за лучшими результатами способна окончиться потерей ребенком самого себя. Дети, желающие постоянно угодить своим родным и оправдать их ожидания, становятся неуверенными в своих силах, и, чтобы не получить низкую оценку, начинают не проявлять инициативу в учебных заведениях, а позже во взрослой жизни не решаются взять на себя ответственность на высокой должности, считая себя «не идеальными» или боясь, что ничего не получится.

Артистка призвала всех родителей принимать не только пятерки своих детей, избавив их таким образом от страха ошибиться или попробовать ранее неизвестное.