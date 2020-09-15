Мнение: “Варшавский Синдром”
15.09.2020, 11:52, Разное
Белорусское ТВ вовсю разоблачает роль Польши в организации протестов в Белоруссии.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
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15.09.2020, 11:52, Разное
Белорусское ТВ вовсю разоблачает роль Польши в организации протестов в Белоруссии.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
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