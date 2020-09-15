 

Мнение: “Варшавский Синдром”

15.09.2020, 11:52, Разное

Белорусское ТВ вовсю разоблачает роль Польши в организации протестов в Белоруссии.

Источник: Colonel Cassad



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