 

Нарышкин резко отреагировал на сообщения о «вмешательстве» РФ в выборы США

15.09.2020, 11:48, Новости дня

Заявления о «вмешательстве» РФ в американские выборы не соответствуют действительности, это дезинформация, сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Нарышкин заявил, что РФ не вмешивалась в выборы, и тезисы об обратном – «это такая довольно неприятная, низкого рода дезинформация», передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД Сергей Лавров пошутил, что РФ обидно быть на втором месте, после Китая, в перечне стран, которые, по мнению Вашингтона, якобы вмешиваются во внутренние дела США перед выборами.

До этого госсекретарь США Майк Помпео заявил, что РФ и Китай якобы «планируют вмешаться» в американские выборы, а Совет национальной безопасности (СНБ) США при Белом доме выступил с утверждением, что Москва якобы предпринимает попытки «посеять раздор и хаос» в стране.

Напомним, в апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. Однако сговора с командой президента Дональда Трампа Мюллер не обнаружил.



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