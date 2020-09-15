 

Самолет совершил жесткую посадку после обстрела с земли в Подмосковье

15.09.2020, 11:48, Новости дня

В Московской области мужчина обстрелял легкомоторный самолет, борту пришлось совершить посадку, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел 14 сентября в Солнечногорском районе, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Поступила информация, что в районе деревни Шевлино совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Пилот пояснил, что около 16.30 на высоте 100 метров он увидел мужчину, который стреляет в сторону самолета, а затем услышал хлопок и удар по фюзеляжу», – уточнили в МВД.

В результате инцидента никто не пострадал. Личность стрелка установили, проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в сентябре в Подмосковье легкомоторный самолет EuroStar упал в карьер при жесткой посадке. 



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