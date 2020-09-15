 

Тихановская предрекла скорый уход Лукашенко: Белоруссия прошла точку невозврата

15.09.2020, 11:43, Разное

Белорусский оппозиционер сообщила, что результаты выборов президента республики были сфальсифицированы. Несколько независимых групп исследователей установили, что избирательная кампания прошла с нарушениями.

Сотни граждан вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с итогами голосования. На ряде крупных предприятий начались забастовки рабочих. “Мы устраиваем мирные, ненасильственные протесты”, – продолжила Тихановская.

По мнению политика, страна прошла точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве руководителя государства. Его уход с поста – это лишь вопрос времени, отметила оппозиционер в авторской колонке для The Washington Post.

“Мы продолжим устраивать демонстранции. Каждую неделю к нам присоединяется все больше людей”, – написала Тихановская.

Экс-кандидант в президенты призвала частные компании перестать работать с государственными банками. Белорусским бизнесменам нужно отказаться от покупки товаров у национализированных предприятий.

Также Светлана Тихановская порекомендовала соотечественникам бойкотировать СМИ, которыми управляет власть. “Мы просим все белорусов стать журналистами, самим снимать, писать и публиковать правдивые новости”, – добавила она.

Ранее Светлана Тихановская обратилась к российскому президенту Владимиру Путину. Оппозиционер заявила, что все его соглашения с Александром Лукашенко не имеют законной силы и не будут признаны новым правительством.



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