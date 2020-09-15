Загадочный дом братьев Эдди – потомков ведьмы из Салема

15.09.2020, 11:27, Разное

В 1874 году пугающие события происходили в доме Уильяма и Горацио Эдди, двух братьев средних лет, и их сестры Мэри. Эти события были в свое время описаны в газетах и передавались как байка медиумами, каждый раз обрастая новыми подробностями, поэтому сказать, что из этого было в реальности, а что выдумано, сейчас невозможно.

Семья Эдди жила в двухэтажном фермерском доме в Вермонте (США), недалеко от города Читтендена. Братья были полностью необразованными, то есть не умели читать и писать, как и их сестра, но семья у них была вполне зажиточной.

Говорили, что весь их дом наполнен сверхъестественными тварями и люди даже приезжали из других стран, чтобы посмотреть на них. Ответ на вопрос "откуда взялись эти твари" был очевиден – предки братьев Эдди на протяжении нескольких поколений являлись ведьмами и колдунами.

Мэри Брэдбери, дальняя родственница братьев, в 1692 году была осуждена как ведьма в том самом Салеме и приговорена к повешению (казни ей удалось избежать и она скончалась своей смертью в 1700 году). Она имела "третий глаз", могла впадать в транс и разговаривала с сущностями, которые никто кроме нее не видел.

Мать братьев – Джулия, прославилась среди соседей тем, что постоянно делала различные предсказания и видела странные видения. Ее муж Софония, наоборот, был очень набожным и осуждал Джулию как одержимую дьяволом. Уличив ее в очередной раз за "темным делом", он набрасывался на нее с кулаками и оскорблениями, поэтому Джулия научилась ловко скрывать свои способности.

Когда у Джулии и Софония родились дети, весь дом начали сотрясать странные стуки, а потом в пустых комнатах дома стали слышны бестелесные голоса.

Однажды оба брата Уильям и Горацио ночью исчезли из своих кроваток, а нашли их совсем в других местах – одного в другой комнате, а другого и вовсе на улице. При этом сами братья тогда еще не умели ходить.

Чем старше становились братья, тем ярче проявляли они свои паранормальные способности. Их отец Софония был в отчаянии, видя, что силу его жены-ведьмы унаследовали его сыновья. В наказание за каждое "бесовское деяние" Софония жестоко порол мальчиков кнутом и бил их кулаками, но все было бесполезно.

Однажды, по совету друга-христианина, Софония даже облил мальчиков кипятком. Но это тоже не сработало и тогда он позволил своему другу бросить раскаленный уголь на ладонь Уильяма. Когда Софония понял, что никак не может остановить сыновей, он был полон бессильной ярости.

Мальчики из-за своих неконтролируемых сверхспособностей не посещали школу. Вокруг них постоянно что-то происходило – двигались и левитировали разные вещи, книги падали с полок, столы передвигались.

Однажды Софонии пришла в голову мысль отдать детей в странствующий цирк, в ту пору как раз набирали популярность различные "Шоу уродов". Он отдал братьев в "аренду" и те на протяжении целых 14 лет колесили по всей Америке, Канаде и Европе. Их главным номером было впадение в такой транс, что их никто не мог разбудить.

Также их запирали в ящики, чтобы проверить, смогут ли они сбежать, заливали им в рот горячий воск, чтобы понять, каким образом они издают "духовные голоса". Скептики их толкали, били, несколько раз возмущенная "чертовщиной" толпа закидывала братьев камнями.

В 1862 году Софония Эдди скончался и тогда братья смогли наконец вернуться к себе домой. К тому времени в доме подросла их сестра Мэри и вместе с ней братья открыли в своем доме таверну "Зеленая таверна".

В этой таверне братья стали регулярно устраивать спиритические сеансы. Сообщалось, что на них они могли создавать эктоплазму и общаться с разными духами. Основным номером было впадание в транс одного из братьев, после чего сами собой начинали играть музыкальные инструменты, размещенные на столе в комнате.

В комнате также наблюдались летающие огоньки, слышались необычные постукивания, поскребывания, голоса и прочие паранормальные шумы. Эти трюки братьев время от времени "разоблачались" критиками и скептиками, однако народ все равно валом валил в их таверну, чтобы посмотреть на "чудеса".

Горацио Эдди умер в 1922 году, а Уильям в 1932 году. Обладали ли они реально необычными способностями, неизвестно. Живут ли сейчас потомки этой семьи и обладают ли они схожей силой, тоже никто не знает.