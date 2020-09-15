Российские учителя готовы копить на пенсию сами при поддержке государства

15.09.2020, 11:23, Разное

Размер выплачиваемой по старости страховой пенсии недостаточен для компенсации утраченного заработка и сохранения привычного образа жизни. Такого мнения придерживается подавляющее большинство российских учителей – 98%, говорится в результатах исследования, проведенного НПФ “Сафмар” и Общероссийским профсоюзом образования.

В опросе приняли участие более 40 тысяч сотрудников образовательной сферы – школьных учителей, педагогов в детских садах и вузовских преподавателей. 84% респондентов твердо намерены продолжать работать после наступления пенсионного возраста.

Что интересно: чем старше респонденты, тем больше среди них тех, кто будет работать после достижения пенсионных лет. Так, 92% опрошенных в возрасте старше 50 лет намерены продолжать трудовую деятельность.

Причина тривиальна: страховой пенсии, которую будет выплачивать государство, педагогам для нормальной жизни не хватит. И чем старше человек, тем больше он в этом убеждается.

Получается, что государство не может обеспечить педагогам приемлемый уровень жизни после выхода на пенсию. Что делать? Позаботиться о своей будущей пенсии и начать откладывать на нее самостоятельно.

Согласно опросу НПФ “Сафмар”, почти половина педагогов (47%) готова откладывать на пенсию самостоятельно, если работодатель в лице государства будет вносить дополнительные денежные средства. Еще 35% не сформировали свою позицию. Таким образом, потенциально к софинансированию готовы 82% опрошенных.

Интересны и данные о том, сколько готовы откладывать педагоги. 40% могут вносить около 1% месячного заработка, еще 40% – от 1 до 3%.

Но даже небольшие взносы при условии государственного софинансирования помогут улучшить материальное положение педагога после выхода на пенсию и избавить его от нужды трудиться в полную силу, чтобы обеспечить себе хотя бы более-менее приемлемый уровень жизни.

Директор филиала “Образование и наука” НПФ “САФМАР” Константин Лившиц советует начать формировать собственную подушку безопасности как можно раньше.

“Необязательно искать огромные суммы: нужно начинать с малого. Помощником педагогам по вопросам пенсионного обеспечения может служить негосударственный пенсионный фонд, – уверен он.

Другой вопрос – почему люди не начинают копить на пенсию самостоятельно. Одна из причин, к сожалению, очень типична для нашей страны – отсутствие финансовой грамотности. В России эта проблема стоит очень остро. И если молодежь в этих вопросах более-менее продвинута, то у старшего поколения с финансовой грамотностью зачастую серьезные проблемы.

Вновь обратимся к результатам исследования НПФ “Сафмар”. Цифры очень показательные. Оказалось, что 21% респондентов не владеют достаточной информацией о формировании негосударственной пенсии, а у 10% даже нет времени на то, чтобы разобраться в вопросе и оформить нужные документы.

Получается, что реального представления о негосударственной пенсии не имеют почти треть опрошенных. Проблема, увы, общая для всей России. Низкий уровень финансовой грамотности не позволяет людям воспользоваться имеющимися в наше время возможностями для повышения своего уровня жизни.

При этом педагогам нужно разбираться не только в своем профильном предмете, но и быть грамотными в финансовых вопросах. Учитель передает знания новым поколениям, и крайне важно, чтобы он донес до молодого гражданина те знания, которые пригодятся ему во взрослой жизни. Вопрос финансов здесь – ключевой.

“Учителя участвуют в формировании представления детей об окружающем мире и в значительной степени влияют на многие шаблоны поведения своих учеников. И, соответственно, какой опыт будет у педагогов, такие установки в области трудовых отношений, в сфере финансового, в том числе пенсионного планирования будут и у их учеников”, – отметил зампред Общероссийского Профсоюза образования Вадим Дудин.