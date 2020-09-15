В России могут появиться еще 26 вакцин от коронавируса

15.09.2020, 11:23, Разное

Главный санитарный врач России и глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в настоящее время в России разрабатывают 26 вакцин от коронавируса. Над ними работают в 17 научных организациях.

Попова добавила, что во всем мире 36 вакцин уже проходят клинические испытания, а еще 92 находятся на стадии доклинических исследований. Она также отметила, что по предварительным прогнозам COVID-19 в России начинает приобретать сезонный характер, подобно другим респираторно-вирусным инфекциям, сообщает RT.