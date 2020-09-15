В космосе на огромной скорости передвигается таинственный Х-образный объект

15.09.2020, 11:26, Разное

Специалисты НАСА пытаются разобраться в странном космическом явлении, которое просто шокировало их.

Они обнаружили, что через космос передвигается неизвестный объект Х-образной формы на огромной скорости, которая достигает 11 тысяч миль в час.

Ученые проводили сканирование неба, чтобы отыскать астероиды, которые могут составлять потенциальную угрозу для нашей планеты. Затем они заметили объект, летящий через космос. Изначально они предположили, что это может быть комета. Астроном Джим Скотти, который принимал участие в специальном проекте Spacewatch, заявил, что подобного ученые раньше не видели. О своей находке специалисты сразу же сообщили в НАСА.

После этого они попытались измерить Х-образный объект. Удалось установить, что структура имеет ширину свыше 1500 миль. Эрик Деллумс рассказал о том, что скорее всего, это комета необычной формы, которая на огромной скорости проносится через космические просторы. Хотя она не похожа ни на одну из комет, которые раньше видели ученые.

Доктор Скотти очень подробно описал этот странный объект. Он имеет очень длинный и при этом узкий хвост. Вокруг верхней части объекта происходит что-то очень странное, что на данный момент специалисты объяснить не могут. За объектом будут наблюдать и дальше. В ближайшее время, возможно, от астрономов или представителей НАСА поступит хотя бы какая-то информация о том, что же это на самом деле – комета или что-то иное, чего раньше никто не видел. На данный момент нет никаких даже предположений относительно происхождения объекта, поэтому остается только ждать, когда ученые разберутся с очередной тайной.