 

Nokia 7.3 выйдет в продажу 22 сентября, а Nokia 9.3 представят до конца года

15.09.2020, 11:17, Разное

О выходе новых смартфонов пояснила компания Nokia, 7.3 поступит в продажу 22 сентября, а модель Nokia 9.3 будет представлена до конца года. При этом во многих торговых точках предыдущая версия Nokia 7.2 уже не доступна для покупки.
Финская компания Nokia давно анонсировала выпуск смартфона 9.3 PureView с актуальными характеристиками и модным дизайном. Однако, как оказалось, устройство пока не готово к выходу на рынок. В ближайшее время поклонники бренда смогут увидеть на полках магазинов только смартфон Nokia 7.3. При этом предыдущая модификация «умного телефона» с индексом 7.2., как сообщают магазины и точки продаж в Европе и Индии, уже снята с продаж.

Приобрести новую модель Nokia 7.3 можно будет с 22 сентября, причем, как предполагают блогеры, пишущие на технологическую тематику, вместе с этим аппаратом в продажу выйдут также устройства Nokia 6.3, Nokia 3.4 и Nokia 2.4. Известно, что аппарат с индексом 7.3. получит такое важное для удержания на рынке преимущество, как модуль для работы в мобильных сетях пятого поколения. Батарея Nokia 7.3 поддерживает 18-ваттную зарядку и равна 4 тысячам мАч. Тыльная камера в устройстве 48- или 64-мегапиксельная, тогда как селфи объектив получил разрешение в 24 мегапикселя. Также в аппарате процессор Snapdragon 690 и экран Full HD+ диагональю в 6,3 дюйма.

При этом вывод на рынки смартфона PureView, или Nokia 9.3, производитель пока решил отложить на более поздний срок. Согласно информации инсайдеров, его пока даже не начали выпускать в серийном производстве. Характеристики флагманской модели соответствуют самым высоким требованиям конкурентного рынка, так, производительность и быстродействие девайсу обеспечивает Snapdragon 865. Будет в аппарате и реализована поддержка 5G. Дисплей смартфона с подэкранной фронтальной камерой получит частоту обновления в 120 герц. Основная камера состоит из пяти оптических блоков.



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