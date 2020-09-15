В тизере Volkswagen рассекретил некоторые характеристики об ID.4

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15.09.2020, 11:16, Новости дня

Немецкая компания Volkswagen опубликовала официальный тизер, который демонстрирует работу быстрой зарядки для электрокара Volkswagen ID.4.

Напомним, официальная премьера электрического автомобиля состоится  24 сентября, однако уже указано, что модель получит специальный порт для осуществления более быстрого восстановления заряда. Пока представители бренда не называют мощность внедренной быстрой зарядки, вместе с тем автомобиль будет существенно превосходить прошлое поколение электрокара.

Уровень мощности и режим автономной работы без подзарядки пока удерживается в тайне производителем до официальной презентации указанного автомобиля. Остальные характеристики будут объявлены в рамках ближайшей премьеры электрокара.



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