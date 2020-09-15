Доля иномарок в автопарке РФ достигла 64%

15.09.2020, 11:16, Новости дня

Специалисты аналитического агентства «Автостат» указали, что на 1 июля нынешнего года в РФ зарегистрировано свыше 28,6 миллиона иномарок.

В свою очередь, соотношение зарубежных моделей составляет 64% от общей доли зарегистрированных транспортных средств на отечественном рынке. На первом месте значатся южнокорейские автомобили с результатом 5,4 миллиона экземпляров. На второй строчке немецкие машины, на которые приходится порядка 4,7 миллиона экземпляров.

В тройку лидеров также попали американские автомобили, которых зарегистрировано в РФ свыше 3,3 миллиона единиц. В свою очередь, отечественные автомобили постепенно ослабляют позиции, тогда как иномарки в большей степени интересуют российских автолюбителей.