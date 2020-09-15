Анастасия Решетова о расставании с Тимати: “Никогда не думала, что сделаю это”

15.09.2020, 11:15, Разное

Не так давно стало известно, что Тимати и Анастасия Решетова расстались после шести лет отношений. Само собой, некоторые подписчики рэпера и модели начали писать о том, что таким образом пара хочет привлечь к себе внимание и “хайпануть” на разводе. Но Решетова решила прервать эти обсуждения и опубликовала соответствующий комментарий в Instagram.

Анастасия Решетова и ТиматиЯ понимаю, что в наши дни поведение некоторых публичных личностей в какой-то мере “опошлило” взгляд на отношения между мужчиной и женщиной. Но для меня институт семьи – это самый важный аспект жизни, и я уверяю вас, что, как вы говорите, “хайпить” на своих собственных отношениях я бы никогда не стала. У нас, наоборот, многое всегда оставалось за кадром, и сделать из этого шоу цели не было. Поэтому огромная просьба – не опошлять эту историю, так как здесь совсем не об этом,- написала Решетова, отметив, что даже после расставания они с Тимати продолжают хорошо общаться и вместе воспитывать сына Ратмира:

То, что мы общаемся близко и после разрыва, это нормально. Ведь у нас есть куча общих тем и дел, помимо Ратмирчика. Да, вы можете думать, что это очень эгоистично со стороны родителей – расходиться почти сразу после рождения ребенка. Я никогда не думала, что сделаю это, учитывая, что развод моих родителей длился долго и все происходило у меня на глазах, оставив след на детской психике. Тогда я себе пообещала, что моя будущая семья никогда с этим не столкнется. Но, опять же, все, что ни делается, к лучшему. Сейчас так должно быть. Спасибо вам за понимание, беспокойство и поддержку! Это очень приятно – знать, что такое количество неравнодушных людей, которые переживают не только о собственных проблемах, но и о чужих.

Анастасия Решетова и Тимати с сыном Ратмиром Анастасия Решетова и Тимати

Напомним, с моделью Анастасией Решетовой Тимати познакомился в 2015 году. О том, что они ждут ребенка, пара объявила в июне прошлого года. Официальному подтверждению предшествовали месяцы слухов и домыслов. Для создателя Black Star ребенок, сын Ратмир, стал вторым: в марте 2014 года модель Алена Шишкова подарила ему дочь Алису, которую воспитывать им помогает мать музыканта Симона.