Брэд Питт и Дженнифер Энистон впервые за долгое время воссоединились на экране

15.09.2020, 11:15, Разное

Бывшие супруги, которых поклонники и инсайдеры чуть ли не каждый год пытаются вновь “поженить”, воссоединились если не в жизни, то на экране. Брэд Питт и Дженнифер Энистон приняли участие в живых чтениях молодежной комедии 1982 года “Беспечные времена в “Риджмонт Хай”, снятой по мотивам книги Кэмерона Кроу. Это первое совместное появление экс-возлюбленных в одном проекте с 2001 года – тогда Питт засветился в сериале “Друзья”, где Энистон играла главную роль.

Сам выпуск выйдет в эфир 17 сентября, пока же организаторы опубликовали приманку – снимок экрана, где, помимо Джен и Брэда, участвуют Джулия Робертс, Мэттью Макконахи, Шайя ЛаБеф, Морган Фриман, Джимми Киммел, Генри Голдинг, а также Шон Пенн, который как раз сыграл одну из главных ролей в “Беспечные времена в “Риджмонт Хай”. Онлайн-трансляция инициативы пройдет на страницах благотворительной организации Пенна CORE в соцсетях, все пожертвования от чтений пойдут на благотворительность.

Это уже не первое доброе дело, которое Дженнифер и Брэд выполняют вместе. В июне актриса сделала крупное пожертвование – в размере 1 миллиона долларов – на счет благотворительной организации Color of Change. А спустя несколько дней, по данным The Mirror, ровно такую же сумму в ту же организацию перевел и Брэд Питт. Инсайдер издания добавил, что после этого Брэд и Дженнифер встречались в ее доме и обсуждали, чем еще они могут помочь.

Брэд очень вовлечен в благотворительность из-за Джен, он решил дополнить ее пожертвование. Кроме того, он выходил на акцию протеста на этой неделе и на следующий день посетил дом актрисы. Они оба очень неравнодушные люди и действительно хотят помочь, – утверждает инсайдер.

Дженнифер и Брэд, 1999 год