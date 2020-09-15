В Шри-Ланке на «горе пришельцев» обнаружен древний астрономический код

15.09.2020, 11:19, Разное

В Шри-Ланке команда астробиологов и экзогеологов во главе с доктором Аравиндой Равибхану Суманаратна при обследовании знаменитой “горы пришельцев” обнаружила забытые и ранее неизвестные древние петроглифы, которые, по мнению исследователей, тесно связаны с астрономией.

Ученые уже опубликовали в специализированном журнале свой отчет под названием “Кодирование на горе Данигала в Шри-Ланке”, а коротко об открытии рассказывает Ancient Origins.

В письме в это издание доктор Суманаратна из Южноазиатского исследовательского отдела астробиологии и наук о Земле пишет, что его команде удалось впервые в Шри-Ланке обнаружить петроглифы, связанные с людьми эпохи неолита.

Открытие было сделано в пещерах горы Данигала, которая почитается как священное место. В мире она более известна под названием “гора пришельцев”, поскольку над ней якобы множество раз наблюдали НЛО. Для ученых эта гора представляет собой огромный интерес, поскольку в ее недрах и ранее находили петроглифы.

В новом исследовании команда описывает как ранее неизвестные петроглифы, так и гравюры, найденные в XIX веке британским офицером Фоссетом. Впрочем, ученые забыли о них более чем на столетие. Петроглифы расположены в пещере Эдаккал на западном склоне горы. В целом, они сопоставимы с другими подобными археологическими объектами в Шри-Ланке.

Древние авторы выгравировали как геометрические узоры, так и примитивные изображения людей с оружием в руках, животных и растений. Рисунки предварительно датированы 5500-4500 годами до нашей эры. Ученые обращают внимание на то, что это первый случай, когда “особые типы символов” оказались связаны друг с другом.

Они пишут, что в пещере петроглифами было покрыто практически все доступное пространство. Самые крупные из них достигают в длину 7,5 метра, а в высоту – пять метров. Исследователи считают, что некоторые наборы геометрических символов, вырезанные вроде бы случайным образом, на самом деле являются древним “связующим кодом”, представляющим “утраченную астрономическую систему счета”.

Впрочем, это всего лишь гипотеза, причем не исключено, что она была выдвинута ради привлечения туристов в данный регион. Тем не менее, работа заслуживает внимания хотя бы потому, что петроглифы горы Данигала пока плохо изучены. Учитывая практику других древних народов по всему миру, какая-то часть этих изображений, действительно, может иметь астрономический подтекст.

Отметим, что в научном сообществе все еще идут споры относительно периода заселения Шри-Ланки. Последние открытия указывают на то, что люди могли прибыть сюда около 300 тысяч лет назад. Некоторые считают, что это могло произойти и 500 тысяч лет назад. Впрочем, возраст древнейшей стоянки человека, найденной рядом с горой Данигала, составляет порядка 125 тысяч лет.