Скандалы: Пиковая дача

15.09.2020, 11:10, Разное

Как губернатор Беглов организовал домик на курорте ректору Петербургского университета

Весной 2019 года ректор Санкт-Петербургского университета Николай Михайлович Кропачев захотел обзавестись дачей. Непременно в Сестрорецке. Зачем ему дача в этом месте, не очень понятно: не секрет, что проживает Николай Кропачев с семьей в том же Курортном районе в еще более курортном поселке Репино в доме площадью 460 кв. м. С дачей вроде тоже проблем нет: если надоест жить в своем доме, то до 2052 года его супруга арендует у городского предприятия опять же в Репино дом в 150 кв. м на участке 18 соток.

Но ректор положил глаз на домик по Огородной улице в Сестрорецке и написал личное письмо врио губернатора Александру Беглову с просьбой предоставить ему в аренду «для использования под дачу сроком на 10 лет с правом последующей приватизации» здание площадью 234,4 кв. м.

15 апреля 2019 года губернатор наложил резолюцию:

«Н.В. Чечиной. Прошу проработать».

(Наталья Чечина — глава администрации Курортного района, в котором и расположен дом.)

Барак для ректора

Прежде чем перейти к рассказу о страданиях городских и федеральных чиновников, исполнявших волю губернатора, самое время посмотреть на объект ректорского вожделения. В качестве дачи Николай Кропачев, судя по его просьбе, решил использовать деревянный двухэтажный барак революционного, 1917 года постройки. Дачу ректора Петербургского университета мы представляли не так (согласно официальным сведениям о доходах, в 2019 году Николай Кропачев заработал 19,9 млн рублей, его супруга — 36,2 млн рублей. В собственности у четы — объекты недвижимости в России и Испании, пять автомобилей премиум-класса).

Полуразрушенный четырехквартирный дом официально признан аварийным и подлежащим сносу в 2011 году. Позже его пытались украсть, все квартиры были приватизированы на имя некоего «номинала» по фамилии Иванов, но в тот раз город аферу заметил и по суду вернул недвижимость в собственность государства (о шалостях сестрорецких чиновников «Новая» уже писала).

Снести с 2011 года так и не собрались. Можно понять: хотя стоимость самого здания — ниже цены дров, это очень и очень дорогой дом. Главное — место. От дома до пляжа по прямой — 250 метров, до парка — 150. Седьмой дом — последний барак в квартале. Остальные здания на этой улице правильней называть особняками, в крайнем случае коттеджами. Стоимость сотки земли здесь — около 3 миллионов рублей, стоимость дома с участком — любая.

Нельзя, но надо

Раз указание губернатора есть, глава Курортного района спустя три недели, 6 мая 2019 года, докладывает: во исполнение вашего распоряжения документы готовим, земельный участок, который можно сформировать к дому, — около 2400 кв. м (напомним, это около 75 млн рублей по рыночной стоимости). Но:

«Испрашиваемый многоквартирный дом является аварийным и подлежащим сносу, без проведения ремонтно-реставрационных работ и работ по перепланировке и капитальному ремонту здания перевод жилых помещений в нежилые помещения невозможен».

Так как поручение никто не отменял, в июне 2019 года глава Курортного района направляет в управление Росреестра письмо: здание признано аварийным, назначение в качестве жилого утрачено, прошу жилые квартиры с кадастрового учета снять, а здание зарегистрировать как нежилое. В ответе от 4 июля Росреестр в просьбе отказывает, обильно цитируя нормативные документы и ссылаясь на нарушение порядка обращения.

Поручение губернатора — не шутка. 4 сентября Комитет имущественных отношений (КИО), также задействованный в дачной операции, интересуется у Курортного района:

как там идет исполнение указания первого лица?

Курортный район объясняет: перевод из категории жилого помещения в нежилое — компетенция Жилищного комитета, но для этого необходимо, чтобы несущие и ограждающие конструкции находились в работоспособном состоянии, основание и несущие конструкции дома не должны иметь разрушений и повреждений, и вообще необходим экономический расчет, обосновывающий целесообразность сохранения здания и использования его в качестве нежилого. То есть вот это здание (официально признанное аварийным) не должно иметь серьезных повреждений, а его использование в качестве дачи должно быть целесообразным.

Вывод районной администрации: «Осуществление перевода жилых помещений в нежилые помещения, в соответствии с действующим законодательством, в настоящее время не представляется возможным».

Ну и кто ж такое губернатору пойдет докладывать? Никто и не пошел. Зато было созвано совещание с громким названием «По вопросам вовлечения в хозяйственный оборот находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга объектов недвижимости, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и непригодными для проживания, и занимаемых ими земельных участков на территории Курортного района Санкт-Петербурга». Тема — сама по себе шедевр.

Вопрос о том, как аварийные здания, которые сносить нужно, вовлечь в оборот.

Нет ничего невозможного, и дюжина чиновников Смольного и представитель Росреестра придумали, как Николаю Кропачеву не остаться без дачи в Сестрорецке. Смеем предположить, что для ликвидации этой проблемы совещание с хитрой темой и созывалось, ибо никаких других последствий, кроме решения конкретного дачного вопроса, нам неизвестно.

Из решения:

«Обеспечить формирование земельных участков, занимаемых зданиями».

«Признать целесообразным формирование данных участков в границах, превышающих площадь застройки».

«Осуществить действия, направленные на приватизацию зданий с участками на торгах…»

Слово «торги» смущать не должно. Напомним: господин Кропачев, например, попросил у губернатора дачу в аренду на 10 лет.

Так что в случае торгов уйдет дом по первой цене, так как конкурентов не предвидится. И участок следом.

10 октября вице-губернатор Петербурга Евгений Елин докладывает Александру Беглову: «Во исполнение Вашего поручения… в связи с обращением Кропачева Н.М. по вопросу предоставления в аренду объекта… Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга

будет обеспечено направление в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу заявления об изменении назначения объекта с жилого на нежилое».

Как докладывает вице-губернатор, на совещании решили «объект» передать в петербургское ГУП дачного обслуживания «Пригородное», а затем и дать согласие на сдачу объекта в аренду ректору на 10 лет. То есть сначала перевести непригодное к использованию аварийное жилое помещение в нежилое для использование в качестве дачи (что, как ранее утверждали чиновники, незаконно, а экономически абсурдно), а потом сдать дом, который невозможно использовать в качестве дачи, в аренду — как раз в качестве дачи.

Очень похоже, что никто не хотел оставаться крайним в этой истории. Несмотря на все чинопочитание и визу «самого», администрация Курортного района 13 ноября 2019 года в третий раз пытается донести до руководства города, что ну никак нельзя:

«Поскольку объект — многоквартирный дом — в установленном порядке признан аварийным и подлежащим сносу, изменение его назначения (перевод из многоквартирного дома в нежилое здание) в соответствии с действующим законодательством не представляется возможным, так же как и снятие квартир с кадастрового учета ввиду отсутствия правовых оснований для данной процедуры».

Судя по имеющимся у «Новой» документам, задачу стали решать без участия администрации Курортного района, которая вдруг решила проявить принципиальность. Через пять дней после получения этого письма Евгений Елин доложил губернатору план действий по выделению ректору очередной дачи: подача документов в Росреестр осуществлена через ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», а Комитет имущественных отношений должен обеспечить передачу объекта в хозяйственное ведение ГУП ДО «Пригородное»,

дать согласие на десятилетнюю аренду дачи Николаю Кропачеву и издать распоряжение о даче согласия на продажу здания.

Как и почему изменилась позиция Росрреестра и какие документы были представлены для перерегистрации, мы не знаем, но в ноябре 2019 года жилые квартиры были с учета сняты, а здание зарегистрировано в качестве нежилого без всякого ремонта и перепланировок. На запрос «Новой» руководитель петербургского управления ведомства сообщил, что «снятие с учета помещений, регистрация права на здание обоснованны», не разъяснив правовые основания сего действа (а мы спрашивали) и отказав в предоставлении копий документов, на основании которых регистрационные действия производились, ибо они «ограниченного доступа». 22 января 2020 года КИО своим распоряжением закрепляет четырехквартирный двухэтажный барак, по чиновничьему велению превратившийся в дачу, за ГУП ДО «Пригородное» на праве хозяйственного ведения,

а 14 апреля 2020 года, почти ровно год спустя с начала эпопеи, другим распоряжением дает «Пригородному» согласие на заключение договора десятилетней аренды с Николаем Кропачевым.

Тайна арендной платы

«Новая газета» поинтересовалась у Николая Кропачева, сколько он платит за аренду и зачем ему еще одна дача в виде непригодного для проживания запущенного барака. На момент публикации господин Кропачев нам не ответил.

Вопрос о цене аренды был задан и руководству «Пригородного». Так как эта сумма определяется по достаточно сложному алгоритму, с десятками понижающих и повышающих коэффициентов, мы попросили указать конкретные цифры по договору с господином Кропачевым, а не отсылать нас к нормативному документу. Генеральный директор «Пригородного» господин Подзигун, видимо, решил поглумиться и ответил как раз ссылкой на утвержденную методику, упомянув, что применено 25 различных коэффициентов, но не рассказав каких. Так что цена осталась неизвестной.

Алгоритм дачного счастья

Если все пойдет по плану, доложенному вице-губернатором Елиным губернатору Беглову, перспектива достаточно ясна.

Когда (и если), как планировалось, КИО даст согласие на продажу «дачи» на торгах, то, учитывая обременение в виде десятилетней аренды, единственным участником окажется арендатор либо доверенное лицо арендатора, и лот уйдет по начальной цене. Определенная КИО балансовая стоимость — 368 тысяч рублей. Планируемый чиновниками к формированию земельный участок в 24 сотки может быть приватизирован собственником здания, которое на нем стоит, при символических тратах. Это хороший бизнес, вполне освоенный и многократно проверенный при продаже с торгов дач, находившихся в ведении ГУП ДО «Пригородное»:

почему-то, если какие-то дачи и продаются, то только уже находящиеся в долговременной аренде у уважаемых людей и, конечно, по весьма либеральной цене, раза в два-три, а иногда и на порядок ниже рыночной.

Последний пример — аренда трех дач председателем ЗакСа Петербурга Вячеславом Макаровым в 2018 году. После того как об этом написала «Новая», Макаров публично от аренды отказался, презрительно назвав постройки «курятничками». В январе 2019 года эти «курятнички» на длительный срок арендовали близкие к Макарову бизнесмены. На сегодняшний день дачи выкуплены арендаторами на торгах по начальной цене, а земельные участки приватизированы.

КИО: здание не разрушено

По мнению Комитета имущественных отношений, изменение назначения здания и перерегистрация по заявлению КИО проведены в соответствии с законом.

«В настоящее время здание не разрушено. Ранее объект был передан в хозяйственное ведение ГУПДО «Пригородное» для восстановления и сдачи в аренду», — сообщили в комитете. Мы попросили уточнить, значит ли это, что «Пригородное» должно было восстановить дачу и лишь потом сдавать в аренду или допускается сдача в аренду аварийных дач? Ответа на уточняющий вопрос добиться не получилось.

Губернатор

Александр Беглов не ответил «Новой газете», на основании каких нормативных актов он поручил обеспечить господину Кропачеву право десятилетней аренды дома в курортной зоне. (Заметим, что в резолюции врио губернатора — достаточно нейтральная формулировка «Прошу проработать», но в переписке чиновников различного уровня, включая вице-губернатора, говорится именно о «поручении». Раз вице-губернатор считает это поручением, то и мы будем.)

Не ответил губернатор и на вопрос о том, как часто к нему обращаются с просьбами об аренде городских объектов и сколько из них он удовлетворяет. За подписью руководителя губернаторской пресс-службы нам сообщили, что объект был признан аварийным, расселен, его предназначение изменено, дом передан в хозяйственное ведение «Пригородного» для восстановления и сдачи в аренду, почти дословно повторив ответ КИО. Спрашивали мы губернатора не об этом.

Денис Коротков