 

Анонсирована культурно-просветительская акция «Аксаковские дни в Оренбуржье»

15.09.2020, 11:08, Новости дня

Межрегиональная культурно-просветительская акция «Аксаковские дни в Оренбуржье», посвященная 229-летию со дня рождения Сергея Аксакова, пройдет в Оренбургской области с 21 сентября по 1 октября.

Акция проводится в рамках национального проекта «Культура». В ней примут участие учреждения культуры со всего региона. Оренбургские музеи, библиотеки, профильные учебные заведения представят около 50 онлайн и офлайн-мероприятий. Среди них акция «Оренбуржье читает Аксакова» (на сайтах и страницах в социальных сетях библиотек), квесты, экскурсии и многое другое. Театр кукол представит спектакль «Аленький цветочек» в прочтении Ключницы Пелагеи, а музыкальная комедия и орский драматический театр – одноименные спектакли (сайты театров).

Областной художественный колледж 21 сентября откроет выставку пленэрных работ студентов «Аксаковский край» (в холле корпуса колледжа по улице Хлеборобной), а Бузулукский музыкальный колледж предложит преподавателям и учащимся проверить свои знания и написать диктант по мотивам произведений Аксакова, говорится в сообщении на сайте «Культура Оренбуржья».

Районные учреждения культуры также примут активное участие в «Аксаковских днях». Они подготовили почти 670 разнообразных мероприятий. При посещении необходимо соблюдать установленные санитарные нормы.



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