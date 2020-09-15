В Белоруссии заявили о причастности Польши и Литвы к дестабилизации ситуации в Минске

15.09.2020, 11:08, Новости дня

Польша и Литва причастны к дестабилизации ситуации в стране, это привело к нарастанию напряженности и в межгосударственных отношениях, сообщил глава департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов.

Воинов заявил, что «реализуемые мероприятия, направленные на дестабилизацию ситуации в стране, нагнетание обстановки в информационном пространстве, провоцирование массовых беспорядков привели к существенному нарастанию напряженности и в межгосударственных отношениях», передает ТАСС.

«Свой вклад в этот деструктивный процесс внес и Европейский Союз в целом, и наши ближайшие соседи, отдельные государства – Польша и Литва», – добавил он.

Министр также заявил, что несколько стран-соседей Белоруссии пытаются внести раскол в Союзное государство и поссорить Минск с Москвой.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился проанализировать необходимость концентрации войск на западной границе страны. До этого он сообщил о существовании внешней угрозы для республики и желании западных стран «отсечь» Гродненскую область.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Варшава намерена переделать белорусов в поляков.