 

В Белоруссии заявили о причастности Польши и Литвы к дестабилизации ситуации в Минске

15.09.2020, 11:08, Новости дня

Польша и Литва причастны к дестабилизации ситуации в стране, это привело к нарастанию напряженности и в межгосударственных отношениях, сообщил глава департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов.

Воинов заявил, что «реализуемые мероприятия, направленные на дестабилизацию ситуации в стране, нагнетание обстановки в информационном пространстве, провоцирование массовых беспорядков привели к существенному нарастанию напряженности и в межгосударственных отношениях», передает ТАСС.

«Свой вклад в этот деструктивный процесс внес и Европейский Союз в целом, и наши ближайшие соседи, отдельные государства – Польша и Литва», – добавил он.

Министр также заявил, что несколько стран-соседей Белоруссии пытаются внести раскол в Союзное государство и поссорить Минск с Москвой.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился проанализировать необходимость концентрации войск на западной границе страны. До этого он сообщил о существовании внешней угрозы для республики и желании западных стран «отсечь» Гродненскую область.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Варшава намерена переделать белорусов в поляков.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Диетолог назвала самые опасные в жару напитки

04.09 / Sexy. Верка Сердючка презентовала новый мини-альбом на английском языке

14.09 / Минторг США подписал проект соглашения о сокращении импорта российского урана

16.07 / “Слуга народа” сегодня проведет праймериз для выбора кандидата на пост мэра Киева – нардеп

06.08 / СМИ сообщили о «жесточайшем ударе» по экономике США

09.07 / Hyundai запатентовал в РФ названия электрокаров Genesis

26.08 / Нефть подорожала на данных о запасах в США

24.06 / Польский политолог о визите Дуды в Вашингтон – в России этой встречи сильно опасаются

24.06 / В Минобороны отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

13.07 / В Госдуме рассказали о работе над поправками в Конституцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска