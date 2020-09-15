 

Пентагон считал американских солдат слабее украинцев

15.09.2020, 11:08, Новости дня

Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис жаловался на плохую физическую подготовку военнослужащих сухопутных сил США в сравнении с другими странами, пишет в своей новой книге, посвященной деятельности администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, ветеран американской журналистики Боб Вудворд.

Автор указывает, что Мэттис уделял большое внимание физической готовности военнослужащих, в связи с чем поставил перед бывшим тогда начальником штаба армии Марком Милли задачу изменить методики отбора в ряды сухопутных сил, передает ТАСС. «Было унизительно смотреть на проход американских солдат на параде, а затем наблюдать за проходами мексиканской, украинской или норвежской армий», – указал Мэттис, слова которого приводит Вудворд.

Бывший глава Пентагона считал, что сухопутные силы других стран физически лучше подготовлены. По подсчетам Мэттиса, около трети американских солдат испытывали проблемы с лишним весом. Как подчеркнул Вудворд, Милли в итоге удалось повысить физическую готовность армии США.

Напомним, Вудворд в своей книге писал также, что США были готовы в 2017 году нанести ядерные удары по КНДР, чтобы ликвидировать угрозу, возникшую в результате испытаний ее межконтинентальных баллистических ракет (МБР).



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