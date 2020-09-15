NYT: Навальный хочет вернуться в Россию после выздоровления

15.09.2020, 3:00, Новости дня

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.

В понедельник берлинская клиника Charite сообщала, что состояние проходящего лечение Навального продолжает улучшаться, он полностью отключен от аппарата ИВЛ и может вставать с постели.

«Он не собирается эмигрировать в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и хочет продолжить свою деятельность», – сказал изданию неназванный представитель немецких органов безопасности.

По словам собеседника газеты, Навальный «в полной мере осознает, в каком состоянии находится, в полной мере осознает, что произошло и где он находится».

Навальный в беседе с представителем прокуратуры ФРГ отказался сотрудничать с российской стороной, которая предложила Германии провести совместное расследование его отравления, сообщила New York Times.

Один из самых ярых критиков президента Владимира Путина в России, Навальный был доставлен в Германию через два дня после того как ему стало плохо во время внутреннего перелета. С тех пор он находится в больнице «Шарите» в Берлине. Берлин призвал Россию расследовать его дело.