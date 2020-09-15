Тихановская: «У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны»
15.09.2020, 11:00, Новости дня
Лидер оппозиции Белaруси Светлана Тихановская заявила, что отказ президента страны Александра Лукашенко от власти лишь вопрос времени.
Об этом она написала в колонке для газеты The Washington Post.
По ее словам, «вопреки государственной пропаганде», время на стороне оппозиции.
«Этот режим – колосс на глиняных ногах», – написала Тихановская.
Она сообщила, что оппозиция, несмотря на давление властей, а также ложь и пропаганду, которую проводят российские журналисты, продолжит проводить в Белaруси акции протеста, уточнив, что речь идёт о мирном протесте без применения насилия.
«Многие спрашивают, будет ли этого достаточно. Я считаю, что да. Мы как нация прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны», – заявила Тихановская.
Она также обратилась к правительствам других стран и попросила их «прекратить сотрудничество с режимом и ввести санкции в отношении лиц, сфальсифицировавших результаты выборов и совершивших преступления против своих граждан».
По словам Тихановской, все соглашения с нынешней властью другие страны заключают «на их собственный страх и риск.»
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