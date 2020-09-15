Тихановская: «У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны»

15.09.2020, 11:00, Новости дня

Лидер оппозиции Белaруси Светлана Тихановская заявила, что отказ президента страны Александра Лукашенко от власти лишь вопрос времени.

Об этом она написала в колонке для газеты The Washington Post.

По ее словам, «вопреки государственной пропаганде», время на стороне оппозиции.

«Этот режим – колосс на глиняных ногах», – написала Тихановская.

Она сообщила, что оппозиция, несмотря на давление властей, а также ложь и пропаганду, которую проводят российские журналисты, продолжит проводить в Белaруси акции протеста, уточнив, что речь идёт о мирном протесте без применения насилия.

«Многие спрашивают, будет ли этого достаточно. Я считаю, что да. Мы как нация прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны», – заявила Тихановская.

Она также обратилась к правительствам других стран и попросила их «прекратить сотрудничество с режимом и ввести санкции в отношении лиц, сфальсифицировавших результаты выборов и совершивших преступления против своих граждан».

По словам Тихановской, все соглашения с нынешней властью другие страны заключают «на их собственный страх и риск.»