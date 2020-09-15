С чего начинаются толстые – Личное мнение

15.09.2020, 10:58, Разное

Не знаю, как у вас, но у меня и моих друзей лето 2020 было полным говном. Скучным, потерянным, унылым.

Вы жрёте, когда душа пребывает в состоянии «насрали»? А от скуки или от того, что в жизни давненько не случалось ничего хорошего, к холодильнику мотаетесь? Чувство тревоги копчёной рыбкой забить пытаетесь? На конфетки, когда грустно, налегаете?

Или, может, вы на радостях объедаетесь? Вырвались в хлебосольную и до боли родную Турцию: море, солнце, коктейли у бассика. Всё включено, всё вкусно, всё хочется попробовать.

Результат: на весах — плюс 3, и это я вам ещё польстила.

Совершенно не важно, от безысходности ли вы жрали или от счастья. Важно то, что вы:

а) жрали,

бэ) поправились.

Пусть и всего-навсего (на самом деле, это много) на 3 килограмма.

Ни одна женщина не пришла к такому состоянию тела за одну ночь:



Почти все полноватые, средние (читай: полноватые) и откровенно полные женщины когда-то были худыми.

Моя близкая подруга как-то привезла из отпуска 3 килограмма, в сентябре устроилась на новую работу и забила на фитнес. Не заметила, как пролетел год, а потом вдруг — бац! — и размер М в магазине одежды. Знакомая история?

Самое противное в этом размере знаете, что? Он не звучит так уж ужасно: М и М. Не много, не мало. Никак. Не пугает и даже не особенно и настораживает.

Однако, родив, многие женщины плавно перетекают из М уже в L и в какой-то момент смиряются с тем, что былой фигуры им не видать.

А, собственно, зачем с этим мириться? Смысл — становиться безликой тёткой с обычной фигурой, которой никто и не подумает посмотреть вслед?

Только лишь потому, что вовремя не скинули каких-то 3 незаметно нажранных килограмма?

Короче, коровы: завязывайте с жором на эмоциях. Начинайте питаться порциями и по часам, а на эмоциях пейте чай. Вкусный. Душистый. Без мёда и сахара.

А теперь признавайтесь: сколько за лето наели? Что делать с салом на боках и на жопах думаете?