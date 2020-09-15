 

Диетолог Пугачева назвала главный продукт для похудения

15.09.2020, 10:53, Разное

Врач-диетолог Наталья Пугачева пояснила о продукте, который поможет в процессе похудения. По ее словам, людям, которые желают снизить свой вес, нужно включить в рацион листья зеленого салата.
В целом в день рекомендуется съедать до 300 грамм свежих овощей. Сами по себе листья салата содержат очень много калия, а он служит отличным мочегонным средством. Кроме того, в составе присутствует клетчатки, аскорбиновая и фолиевая кислота. В пищу нужно употреблять россо, романо, айсберг, руколлу, шпинат, корн и сельдерей.

Желающие похудеть должны включить в рацион, любые виды капусты, свеклу, хрен, имбирь, горчицу, чеснок, лук и перец. Нужно обеспечить, чтобы на столе присутствовали овощи разного цвета, плотности и структуры. Для снижения веса нужно пересмотреть рацион питания. Из меню должны быть исключены вредные сладости и быстрые углеводы. Лишние килограммы будут уходить быстрее, если правильное питание сочетать с физической активностью.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09 / Над Сан-Франциско нависли «марсианские» небеса

10.08 / Глава МИД Германии высказался за введение новых санкций ЕС против Беларуси

10.08 / Обновляй и властвуй

04.08 / Муж Кати Жужи рассекретил имя новорожденного сына

14.07 / Анна Мария Ефремова назвала условия для съемок в шоу «Прямой эфир» с Малаховым

28.08 / Мнение: “Махи на балконе” Гойи больше не Гойя

01.08 / Личное: Глупенькие девочки

12.07 / Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева поведала о своих тратах

31.08 / После форума «Армия-2020» технику возвращают на свои места

26.06 / Диетологи рассказали, как избавиться от вредных пищевых привычек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска