Диетолог Пугачева назвала главный продукт для похудения

15.09.2020, 10:53, Разное

Врач-диетолог Наталья Пугачева пояснила о продукте, который поможет в процессе похудения. По ее словам, людям, которые желают снизить свой вес, нужно включить в рацион листья зеленого салата.

В целом в день рекомендуется съедать до 300 грамм свежих овощей. Сами по себе листья салата содержат очень много калия, а он служит отличным мочегонным средством. Кроме того, в составе присутствует клетчатки, аскорбиновая и фолиевая кислота. В пищу нужно употреблять россо, романо, айсберг, руколлу, шпинат, корн и сельдерей.

Желающие похудеть должны включить в рацион, любые виды капусты, свеклу, хрен, имбирь, горчицу, чеснок, лук и перец. Нужно обеспечить, чтобы на столе присутствовали овощи разного цвета, плотности и структуры. Для снижения веса нужно пересмотреть рацион питания. Из меню должны быть исключены вредные сладости и быстрые углеводы. Лишние килограммы будут уходить быстрее, если правильное питание сочетать с физической активностью.