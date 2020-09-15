 

Samsung улучшила камеру в смартфоне Galaxy Note 20 Ultra

15.09.2020, 10:53, Разное

Компания Samsung улучшила камеру смартфона Galaxy Note 20 Ultra. При этом операционная система Android 10 так и осталось без обновления.
Флагман южнокорейской компании вышел месяц назад в августе, однако за этот период Samsung уже дважды обновила устройство. Новая модификация прошивки в Note 20 Ultra предполагает улучшенную работу фото- видео-камеры. Кроме того, согласно официальной информации, в аппарате оптимизирована производительность.

Руководство корпорации акцентирует внимание, что данное обновление является стабильной сборкой, а не бета-версией. Следовательно, всем пользователям флагмана предлагается установить апдейт как можно скорее. Среди изменений, которые проделали разработчики Samsung, есть повышение безопасности, оптимизация ПО, а также повышение уровня коммуникаций смартфона с другими устройствами.

Кроме того, корпорация устранила все выявленные ранее ошибки и сбои, сделала работу программного обеспечения более быстрой и повысила качество камеры. Пока данных обо всех преимуществах работы объектива после установки изменений прошивки, нет. Но, как предполагают техноблогеры и эксперты, качество снимков и видеороликов должно стать существенно выше.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Ученые рассказали о простом способе избавиться от головокружения

10.07 / Мнение: Американских бизнесменов уговаривают взять доллары у государства

08.08 / Мнение: Уволен за провал борьбы с Ираном

11.07 / Татьяна Брухунова вызвала споры из-за своей генетической особенности

22.08 / Личное: Беда

14.08 / АвтоВАЗ прекратил выпуск заднеприводных автомобилей после принятия поправок в Конституцию

24.07 / Мнение: США объявили о начале новой холодной войны

09.08 / «Просто черти какие-то непотребные»

10.08 / Мнение: Управление овцами из Чехии, Польши и Британии

28.06 / К чему приговорили Серебренникова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска