Samsung улучшила камеру в смартфоне Galaxy Note 20 Ultra

15.09.2020, 10:53, Разное

Компания Samsung улучшила камеру смартфона Galaxy Note 20 Ultra. При этом операционная система Android 10 так и осталось без обновления.

Флагман южнокорейской компании вышел месяц назад в августе, однако за этот период Samsung уже дважды обновила устройство. Новая модификация прошивки в Note 20 Ultra предполагает улучшенную работу фото- видео-камеры. Кроме того, согласно официальной информации, в аппарате оптимизирована производительность.

Руководство корпорации акцентирует внимание, что данное обновление является стабильной сборкой, а не бета-версией. Следовательно, всем пользователям флагмана предлагается установить апдейт как можно скорее. Среди изменений, которые проделали разработчики Samsung, есть повышение безопасности, оптимизация ПО, а также повышение уровня коммуникаций смартфона с другими устройствами.

Кроме того, корпорация устранила все выявленные ранее ошибки и сбои, сделала работу программного обеспечения более быстрой и повысила качество камеры. Пока данных обо всех преимуществах работы объектива после установки изменений прошивки, нет. Но, как предполагают техноблогеры и эксперты, качество снимков и видеороликов должно стать существенно выше.