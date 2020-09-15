Иммунолог назвала самые важные витамины в осенний период

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15.09.2020, 10:53, Разное

Иммунолог и диетолог Марина Аплетваева пояснила о двух ключевых витаминах, которые в особенности необходимо употреблять осенью. Речь идет о соединениях группы А и С.
В осенний период ля защиты от простудных и вирусных заболеваний важно включить в рацион продукты оранжевого цвета. Следовательно, нужно есть абрикосы, персики, дыню, морковь. Во всех этих овощах и фруктах содержится бета-каротин – предшественник витамина А. Последний выступает в качестве защитника верхних дыхательных путей. В то же время, если употреблять витамин А в чистом виде, то он может быть токсичным.

Вещество также содержится в кисломолочных продуктов, но иногда их жирность может быть довольно большой, поэтому важно во всем знать меру. Еще одним преимуществом витамина А является его способность к накоплению. Человек может себе сделать так называемое хранилище, а потом в нужный момент пользоваться им.

Осенью также важно не забывать о витамине С, поскольку он укрепляет иммунитет на клеточном уровне. Вещество является мощным антиоксидантом.



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