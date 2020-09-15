 

Эксперт оценил риск срыва поставок газа из РФ в Европу из-за аварии под Киевом

15.09.2020, 10:48, Новости дня

«Если Украина будет ответственным транзитером, газ в Европу поступать не перестанет даже в случае серьезной аварии. Разветвленная система газопроводов и подземные хранилища позволяют Киеву решать любые проблемы», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщения о взрыве на газопроводе в Киевской области.

«На Украине нет единой трубы, по которой газ поступает из РФ в Европу, – отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. – Там проложена обширная система разветвленных газопроводов. Зачастую они идут параллельно, и всегда можно перекинуть с одного маршрута на другой. Опасность была бы, если авария произошла на входе на Украину со стороны России, а в районе Киева существует много вариантов прокачки газа. И чем западнее, тем более разветвленная система».

В ночь на вторник в Киевской области произошла разгерметизация транзитного газопровода из РФ в Европу «Уренгой – Помары – Ужгород». Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян написал в Facebook, что после взрыва был слышен «очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах». Сообщается, что имел место сильный выброс газа, однако утечку удалось ликвидировать.

Из-за аварии на магистральном газопроводе была перекрыта подача топлива, сообщило агентство УНИАН со ссылкой на министерство энергетики Украины. Тем не менее, в минэнерго заверили, что  «несмотря на внештатную ситуацию, транзит газа в страны Европы через украинскую газотранспортную систему обеспечен в заявленных для транзита объемах».

Даже в случае серьезной аварии, газ в Европу поступать не перестанет, при условии, что Украина будет добросовестным транзитером, отметил Юшков. «Если Киев готов в полной мере выполнять свои контрактные обязательства по транзиту, всегда есть возможность доставать газ из подземных хранилищ на западе страны и передавать его европейским потребителям, а на востоке скачивать те же объемы в хранилища. Таким образом, даже в случае физического прекращения прокачки, Украине сможет «виртуально» обеспечивать транзит, раз уж поступление «голубого топлива» прекратилось по их вине», отметил Юшков.

«Тем более что сейчас, пользуясь низкими ценами на газ в Европе, Украина закупила большие объемы газа – подземные хранилища заполнены на 26 млрд кубометров, это очень много. Можно осуществлять поставки безболезненно, а после восстановления транзитной магистрали, компенсировать недостачу. При желании, вполне допустимая обменная операция», – заключил собеседник.

«Уренгой – Помары – Ужгород» – магистральный экспортный газопровод, построенный в 1983 году для поставки природного газа с сибирских месторождений в страны Центральной и Западной Европы. Российская часть магистрали управляется Газпромом, украинская – «Укртрансгазом», «дочкой» Нафтогаза Украины.

Осенью прошлого года РФ и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. Суммарный объем транзит к началу июля составил 25 млрд кубометров.



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