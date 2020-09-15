 

Глава СВР заявил об отсутствии яда в организме Навального до вылета из России

15.09.2020, 10:48, Новости дня

На момент вылета из РФ в Германию в организме блогера Алексея Навального не было отравляющих веществ, сообщил глава службы внешней разведки(СВР) Сергей Нарышкин.

Он подчеркнул, что российские врачи в Омске, которые лечили Нвального после его госпитализации с борта самолета, провели исследования по всем протоколам и не обнаружили следов яда в организме блогера, передает РИА «Новости».

Комментируя информацию о якобы «отравлении» Навального боевым отравляющим ядом из группы «Новичок», Нарышкин отметил, что все запасы «Новичка» в РФ уничтожены в соответствии с протоколами Организации по запрету химического оружия (ОЗХО).

«Они были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентами ОЗХО. И это было зафиксировано в установленном порядке. Поэтому говорить о том, что на территории РФ имеются или производство, или старые запасы боевых отравляющих веществ – это, конечно, дезинформация», – сказал глава СВР.

Отметим, что Германия до сих пор не ответила на запрос российской Генеральной прокуратуры по инциденту с блогером, проходящим лечение в Берлине. При этом ведомство в понедельник направило новый запрос в компетентные органы юстиции ФРГ.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров не поедет в Берлин на церемонию закрытия «перекрестного» Года научно-образовательных партнерств из-за того, что в ней не будет участвовать его немецкий коллега Хайко Маас, а сама программа существенно урезана.

Кроме того, Лавров заявил, что западные партнеры РФ в ситуации с «отравлением» Навального перешли все рамки разумного. Он подчеркнул, что у РФ на данный момент нет законных оснований заводить уголовное дело по инциденту с блогером.

Правительство Германии заявило, что три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили якобы наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

На прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.

При этом Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. Однако управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия. Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального.



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