Мнение: Гонорар художнику в виде живой женщины

15.09.2020, 10:45, Разное

Одной из достаточно объемных тем в мировой живописи является освещение интимной жизни царя Александра Македонского.

Писали это с большим количеством голых женщин, разумеется. Художников Нового времени не смущало то, что согласно сообщениям античных авторов… в общем, не женщин следовало в сценах из биографии Александра писать.



Шарль Мейнье. "Александр Великий, Кампаспа и Апеллес". 1822.

Мама и папа Александра Македонского, кстати, отлично знали об этой проблеме: так в биографии Александра появлется первое женское имя. Они наняли несовершеннолетнему сыну фессалийскую куртизанку по имени Калликсена, чтобы она вот прямо сразу направила его на путь истинный (спойлер: не помогло). Калликсену, хотя о ней написало несколько античных авторов, почему-то не рисуют.

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Гораздо сильней вдохновил живописцев сюжет со следующей дамой в донжуанском списке Македонца. Это тоже была профессиональная гетера, и звали ее Кампаспа. Она тоже была фессалийкой (область к югу от Македонии, видимо, в тот период было модно оттуда приглашать женщин).

Историю эту приводят как пример благородства Александра Македонского, его добрых чувств, выдержки и хладнокровия.

Тьеполо, ок. 1740



Легенда, как пересказывает ее Плиний, выглядит так: царь пригласил величайшего художника своей эпохи — Апеллеса, написать изображение прекрасной наложницы Кампаспы. В античности, что бы мы ни думали, живопись существовала и была очень хорошо развита, просто, в отличие от статуй, материал хрупкий и ничего не уцелело.

Кампаспа была так прекрасна, что Апеллес в процессе рисования в нее влюбился. С художниками часто так бывает, но, чтобы облегчить зрителю понимание данной истории, живописцы Нового времени писали Кампаспу при всем параде ее телесных богатств.

by Joos van Winghe, с. 1600



Александр Македонский очень хорошо разбирался в искусстве. И особенно любил Апеллеса. В частности, царь приказал, чтобы его не рисо­вал никто, кро­ме Апел­ле­са, не выре­зал на камне никто, кро­ме Пир­го­те­ля, не отли­вал в брон­зе никто, кро­ме Лисип­па. До наших дней сохранились только копии работ Лисиппа, и это явно был шикарный выбор!

Поэтому добрый царь отказался от Кампаспы и преподнес её художнику Апеллесу.

Картина Давида, конец 18 века



Понятно, почему история пользовалась такой популярностью у живописцев, которые обожали ее рисовать: какой голодный неженатый творец не мечтал о том, чтобы заказчик бесплатно отдал ему целую женщину в полную собственность, голую и молодую.

Простим мальчикам эти трогательные эротические мечтания.

Но я не понимаю, почему эту историю приводят как пример благородного характера Александра и его силы воли?! Он же отказался от того, что в принципе ему не особо и надо было? Не такой уж и подвиг.

"На тебе, боже, что мне не гоже" ведь чистой воды. (Гуглить Гефестион и Багой).

Историки считают эту историю просто байкой, легендой.

Еще, конечно, настораживает сходство с другой эллинистической историей про любовь: как несколько поколений спустя доктор (приходившийся Аристотелю, учителю Александра, внуком) диагностировал влюбленность царевича Антиоха в мачеху Стратонику по пульсу, и его отец Селевк, узнав о "диагнозе", уступает молодую жену сыну (подробно). Вот это, понимаю, жертва, причем еще ущемляющая царское достоинство (по восточным понятиям, сын царя не мог спать с женщинами из гарема отца, т.к. это было покушением на царскую власть).

Жак Антуан Валлин. Антиох и Стратоника. Нач. 19 века



А меня интересуют юридические и психологические аспекты этого мужского варианта истории Золушки, и особенности того, что было дальше после финальных титров. (Кстати, иногда картины называются просто "Щедрость Александра", не упоминая даже имя "подарка").

Что было дальше? Вот дарит такой царь куртизанку Кампаспу художнику Апеллесу. А сам уезжает с македонской армией завоевывать ойкумену. Или даже успевает только за порог выйти.

Какая речь из уст женщины кажется вам более правдоподобной?

Два варианта:

а) О, великий художник Апеллес! Я тебя тоже люблю! Теперь будем жить вместе, буду все время позировать, стирать носки и варить борщ.

б) Слушай, Апеллес, все это было сейчас очень мило, но я как-то вообще не поняла этой концепции "подарил". Я — не рабыня, я — свободная женщина, фессалийская гражданка, профессиональная куртизанка, с пролонгированным желтым билетом и свежей справкой о ЗППП. Я не военнопленная, Фессалия влилась в это царство еще при батюшке Филиппе II. При дворе Александра Македонского я служила в штате, у меня был оклад — 10 золотых статеров. Потянешь такую же зарплату? Нет, скидку делать не буду, не проси. Причем тут любовь? Попробуй попросить царя платить из казны за тебя, тогда останусь. Неа, вариант "выходи за меня замуж и делай все то же самое бесплатно, потому что я тебя люблю" — не прокатит. Это — работа, она стоит 10 золотых статеров. А с позированием вообще будет 12, поганое тяжелое занятие стоять и позировать, один секс — намного проще.

Такова моя версия окончания истории любви Апеллеса и Кампаспы. Очень быстрая.

Никола Флейгельс, 1716



Рисуют этот сюжет в 17-19 веках часто.

Куртизанка — практически обязательно обнаженная (как мы помним, даже смерть не спасала женщину от того, чтобы быть обнаженной на картине, даже наоборот). Царь изображался по-разному. Иногда его сажали на один диван с девушкой, причем тоже одетым в одну лишь героическую наготу и драпировку.

Гравюра Приматиччо, 16 век



Иногда Александр просто стоит сбоку с видом знатока, заказчика, и диктует ТЗ.

В конце 18 – начале 19 века художники уже знали, какие доспехи были у греков, и царя можно опознать по шлему Афины Паллады. А вот на картинах 17 века он может оказаться даже в чалме.

by Jacob Hoefnagel (1611)



Но сюжет обычно опознается легко: женщина работает натурщицей, интеллегент работает художником, а богатый человек стоит рядом и либо командует художником, либо берет женщину за руку и вручает ее ему.