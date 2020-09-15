 

Эксперт высказался о плане Кремля по Белоруссии: Нет другого выхода

15.09.2020, 10:43, Разное

Несколько дней назад крупное зарубежное агентство опубликовало план России по разрешению политического кризиса в Белоруссии. Журналист со ссылкой на свои источники заявил, что Кремль собирается дальше помогать Александру Лукашенко, при этом подталкивая его к трансферу власти.

Член Объединенной гражданской партии Лев Марголин назвал эту версию правдоподобной. Он отметил, что Россия не может все время поддерживать Лукашенко. Наиболее благоприятный исход – со временем отправить главу республики в отставку и заменить его на более предсказуемого кандидата.

“У Кремля просто нет другого выхода”, – подчеркнул эксперт.

Предложение Александра Лукашенко провести реформу основного закона страны – Конституции – не является серьезным. Марголин обратил внимание, что лидер ничего не говорит о конкретных вариантах изменений. Политик пытается пустить пыль в глаза соотечественникам, чтобы удержаться у власти.

Днем 14 августа состоялась встреча президентов России и Белоруссии. Владимир Путин признал Александра Лукашенко легитимным правителем и поддержал его решение внести изменения в Конституцию. При этом на реформу никто не должен влиять извне – ни Россия, ни другие страны.



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