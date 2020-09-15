Парк на улице Волочаевской открыт
 

Парк на улице Волочаевской открыт

15.09.2020, 10:53, Новости
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В Рыбинске состоялось открытие парка на улице Волочаевской.

Территорию в микрорайоне Мариевка удалось благоустроить благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» и губернаторскому проекту «Решаем вместе».

В торжественной церемонии приняли участие глава города, депутаты, представители КТОС и жители микрорайона.

– Поздравляю всех с открытием этого парка! Сам вырос в этом микрорайоне. Помню это болото и непроходимый лес. Благодарю жителей за активное участие в губернаторском проекте. Это ваша заслуга, как активных горожан, которые защищают свои интересы, – обратился к присутствующим глава города Денис Добряков.

Наполнение территории парка разнообразно, рассчитано на все возраста горожан. 450-метровая дорожка для скандинавской ходьбы, езды на велосипедах, роликах, центральная аллея с местами отдыха. Для детей – две игровые зоны с современными игровыми комплексами. Для подростков и любителей экстремальных видов спорта – скейт-площадка и воркаут. Вход в парк для удобства людей сделан со стороны остановок общественного транспорта.

– Очень рады, что нам сделали такой подарок. Давайте его беречь. Благодарны всем – администрации, депутатам, строителям, которые помогли реализовать наши мечты, – сказала председатель КТОС «Мариевка» Галина Силагина.

Для удобства местных жителей главой города было принято решение организовать пешеходный переход к центральной аллее парка. Кроме того, выполнено благоустройство тротуаров вдоль парка со стороны улицы Волочаевской.

Местные жители планируют проводить в новом парке детские мероприятия и праздники микрорайона.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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