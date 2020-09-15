 

“Зачем так оголять грудь?”, “Куда уже больше откровенности”, “Богиня”. Образ Тины Кароль обсуждают в сети

15.09.2020, 10:40, Новости дня

На странице украинской певицы Тины Кароль в Instagram обнародовали подборку снимков, для которых она позировала в платье с глубоким декольте. В этом образе она появилась в третьем эфире шоу “Танцы со звездами” на “1+1”.

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#tinakarol wearing @davidkomalondon dress, @tanci1plus1 @1plus1_ua ph @kulakowskiy

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 14 Сен 2020 в 12:26 PDT

Подписчики оценили образ певицы.

“Тиночка, зачем так оголять грудь? Это признак…” – написала obzheri.

“Для публичного обзора слишком обнаженное декольте. Эту программу смотрят также и дети”, – отметила yaremuskopchuk.

“Боже, какая богиня”, – прокомментировала fatimaraxatovna.

“Как ни старается побольше обнажиться, а видно уже не работает. И вообще, “1+1” следует проверить на предмет развращение несовершеннолетних, или они думают, что их после 22.00 подростки не смотрят? Что ни эфир “Танцев”, то дайте больше сексуальности, откровенности. Куда уж больше??? Пусть дома перед своими половинками показывают, а на паркете должен быть танец, а не черт-те что”, – заявила liya.alec.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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