Польша предложит ЕС “План Маршалла” для Беларуси

15.09.2020, 10:40, Новости дня

Во время трехчасовой встречи, которую 14 сентября провел премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий с представителями оппозиции и правительства, обсудили возможные формы помощи Беларуси. Об этом сообщило Polskie Radio.

Глава канцелярии правительства Польши Михал Дворчик сообщил, что ее участники, несмотря на некоторые разногласия в путях достижения цели, пришли к единому выводу – самым важным является сохранение суверенитета Беларуси, который в конечном итоге означает безопасность и стабильность Польши.

Он уточнил, что на ближайшем заседании лидеров Европейского союза глава польского правительства от имени Вышеградской группы представит “План Маршалла” для Беларуси. Это ряд экономических и не только действий, которые могли бы быть предложены Беларуси в случае проведения повторных – честных и демократических – выборов.

Речь идет о своеобразной дорожной карте, связанной с созданием стабилизационного фонда, уточнил Дворчик.

Он также добавил, что разговор на встрече шел также об усилении парламентской дипломатии, поскольку не все страны в Евросоюзе “проявляют такую эмпатию” к Беларуси, как Польша и страны Балтии.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал нынешний президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Всего на акциях протеста задержали более 10 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих. Они начнут действовать не позднее 21 сентября, говорил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.

Литва, Латвия и Эстония 31 августа первые в мире ввели персональные санкции для властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства сделали персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

Кроме того, страны Балтии договорились о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью после запуска Белорусской АЭС.

В августе нынешнего года правительство Польши начало программу “Солидарны с Беларусью”, предусматривающую помощь репрессированным белорусам, стипендии и поддержку независимых СМИ. По состоянию на 9 сентября в рамках программы белорусам было выдано 234 гуманитарные визы.