 

“Человек в этот момент перестает жить!”. Лазарев рассказал об обидах

15.09.2020, 10:40, Новости дня

Российский певец Сергей Лазарев разместил в Instagram подборку снимков в черной одежде.

“Вы задумывались о том, как часто наши внутренние обиды и мысли мешают нам жить, двигаться дальше, развиваться, наслаждаться моментом? Мы часто возвращаемся мысленно к теме “обиды” и готовы погрязнуть в детализации. Но человек в этот момент перестает жить! Жить настоящим! Поэтому важно уметь отпускать “проблему”, уметь “прощать”. Иначе это сожрет вас изнутри… Не обижайте и не обижайтесь… Всем добра и любви!” – написал он.

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Вы задумывались о том, как часто наши внутренние обиды и мысли мешают нам жить , двигаться дальше, развиваться , наслаждаться моментом? Мы часто возвращаемся мысленно к теме «обиды» и готовы погрязнуть в детализации. Но человек в этот момент перестает жить! Жить настоящим! Поэтому важно уметь отпускать «проблему», уметь «прощать». Иначе это сожрет вас изнутри… не обижаи * те и не обижаи * тесь… всем добра и любви! * #сергеи * лазарев #лазарев #умныемысли

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 14 Сен 2020 в 5:44 PDT

Сергей Лазарев родился 1 апреля 1983 года в Москве. Музыкальную карьеру певец начинал в качестве одного из солистов дуэта Smash. В 2005 году Лазарев начал сольную музыкальную карьеру. В его дискографии семь полноценных альбомов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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