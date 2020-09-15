 

“Купує квиток до Ростова”. Группа “Жадан и Собаки” представляет политическую песню “Вова”. Трансляция

15.09.2020, 10:40, Новости дня

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Видео: НВ / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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