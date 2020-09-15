«Новая газета» убеждает россиян в отравлении Навального

15.09.2020, 10:25, Разное

Новогазетчики с жадностью вцепились в информационную атаку Запада против РФ, инициированную на основе циркового представления с Алексеем Навальным. Либеральные писаки так набросились на возможность заработать лишний бонус от хозяев, что, не стесняясь, просто дублируют многочисленные фейки западных СМИ, явно даже не задумываясь о содержимом. К примеру, накануне свора послушных обезьянок Дмитрия Муратова из «Новой газеты» подцепила вброс некогда уважаемого информационного агентства Reuters, давно превратившегося в отвратительную пропагандистскую помойку, о том, что омские врачи, занимавшиеся Навальным, якобы не обнаружили нарушения обмена веществ или повышения сахара в крови у впавшего в кому блогера. Естественно, ни ребята из Reuters, ни их литературные негры из «Новой газеты» не потрудились предоставить ни единого доказательства. Впрочем, их просто нет, а журнашлюшки даже не пытаются выдумать хоть мало-мальски правдоподобное прикрытие. Новогазетчики же использовали глупый фейк о врачах для того, чтобы по-новой обкатать всю антироссийскую повестку по Навальному. Они впихнули в статью новость о том, что три независимые лаборатории ФРГ, Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в Лёшиной крови «Новичка». Также упомянули бездоказательные бредни Макрона об исследованиях вышеупомянутых экспертов. Конечно же, «Новая» даже не заикнулась о том, что Генпрокуратура РФ оперативно отреагировала на очередной вброс и потребовала, чтобы Берлин передал все полученные материалы по мифическому «Новичку». Немцы просто отморозились, подтверждая свою ложь. Также читателям информационной помойки не стоит знать, что Макрона, к примеру, жёстко поставили на место с его голословными обвинениями. Да так, что тот, по идее, заткнулся навсегда по теме Навального. «Новая» пишет о том, что все материалы анонимных лабораторий были переданы в ОЗХО, но умалчивает, что в организации опровергли эту информацию. Немцы отправили в технический секретариат лишь скудную отписку на листе формата А4 о том, что, мол, ведётся такое-то расследование. Об этом сообщил посол РФ в ОЗХО, а позже ненароком признал и министр обороны ФРГ. Запад бездарно пытается слепить из шитой белыми нитками истории с комой Навального некое подобие хотя бы анекдота о Скрипалях. Но даже фейк такого низкого уровня у них не получается. Миф об отравлении разваливается на глазах. Пытаясь спасти ситуацию, европейцы подключили к раскрутке своих послушных шавок вроде писак из «Новой газеты». И помойки усердно пытаются убедить россиян в том, что цирк с Навальным – реальная история, а РФ несомненно виновата во всём, что ни скажут всякие Reuters. В итоге дно пробивают и первоисточники фейков, и их ретрансляторы из «Новой газеты». Но последние явно не парятся. Им главное очередной гонорар отработать. Репутации ведь всё равно нет. Как и адекватной аудитории.