 

В Сети “похоронили” автора романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг

15.09.2020, 10:23, Разное

Пользователи “Твиттера” затравили в Сети знаменитую британскую писательницу Джоан Роулинг, подарившую миру культовую сагу о волшебнике Гарри Поттере. 55-летнюю звезду обвинили в нетерпимости к меньшинствам.

Поводом стала публикация нового произведения Роулинг о мужчине, переодевающимся в женскую одежду и убивающем людей. Из-за этого она подверглась нападкам за оскорбление транссексуалов. Юзеры разместили в соцсети фотографию крысы, сакрастично заявив, что это – последний предсмертный снимок писательницы и добавив хэштег “покойся с миром”.

На самом же деле Джоан Роулинг жива. Примечательно, что за нее заступились русскоязычные пользователи, которые подчеркнули, что такая реакция жителей Запада попросту неадекватна, сообщает РИА “ФАН”.



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