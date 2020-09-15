 

Мнение: Сенсация Хабаровск кинул Навального! Германия готовит новые санкции!

15.09.2020, 10:20, Разное

Ну, врать не буду,  с последним я пофантазировал, хотя – не удивлюсь, совершенно, и такому подходу. Не даром же Лавров недавно заявил, что высокомерие наших "западных партнеров" уже перешло все возможные рамки и похоже на одно событие середины 20 века. И ведь, действительно, ну местных сисинят можно понять, которые, кстати, почему-то завалили хлебальнички и больше не визжат, что Хабаровск это начало конца Путина. Правда, кстати, кажется в Хабаровске об этом тоже забыли. Но…

Нет, зачем я вру, нет "но". Какое-то, например, американское, кажется, СМИ – вот только на "ВестиФМ" услышал, возмущается. Почему дескать в России нет массовых беспорядков из-за Навального. Ну, реально – это же сказка, правда?

Да, потому что всем похрену на Сисяна, что тут не ясного? Его "соратники" делят сейчас его наследство, даже Егорка Жуков попытался, разбив себе хлебальник о ближайший столб, сымитировать нападение, чтобы повысить свой типа рейтинг.

Ну, правда – алкоголик, наркоман, жулик, вор и паталогический лжец – мало кому нужен в России (кроме тех, кто офигенно имитирует оппозицию). Понятное дело, Госдеп США много-много денег ввалил в Лешку, опять же, могли учить в престижном вузе нормальную негритянку, а учат за деньги, между прочим, американских налогоплательщиков, какую-то белую дочь Навального – причем взяли ее явно из-за цвета кожи на курс. Однако, простите, как говорят в США: проблемы индейцев российского шерифа… ну, вы поняли.

Мне же доставляет, как вчера изоврались либеральные СМИ. Ведь "умное голосование" Навального просто такое "обломинго", что обнять и плакать. И бухать томский самогон.

Но демократические СМИ не были бы такими, если бы не соврали. Поэтому заголовки были из серии "Умное голосование пошатнуло позиции режима" и "Ряд политиков прошел во власть!". 6 из больше 1000 кандидатов, если верно помню. Шатают – аж страшно.

Короче, Германия сейчас пытается, как Украина, подохнуть – о чем мне прямо сейчас готовить сценарий. Но, как обычно, делают это настолько криво – что только еще и еще раз объясняют россиянам – какая сложная работа у Лаврова и как много среди "западных партнеров" "дебилов, бл".

Интересное время началось, да уж.

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



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