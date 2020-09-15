Нелли Ермолаева выставила на продажу свой бизнес за 2,5 миллиона рублей

15.09.2020, 10:07, Разное

Блогер Нелли Ермолаева, которая стала популярной после участия в реалити-шоу «ДОМ-2», вставила на продажу свой бизнес – студию наращивания ресниц. Этим проектом она занималась на протяжении трех лет.

Соответствующее объявление появилось на площадке «Авито». Звездная студия находится в центре столицы, недалеко от станции метрополитена Маяковская. По словам Нелли Ермолаевой, ее проект входит в ТОП-3 самых популярных в Москве. В базе студии более 40 тысяч клиентов, среди которых и звезды российского шоу-бизнеса. Нелли Ермолаева может остаться лицом данного проекта и сопровождать нового собственника на всех этапах бизнес-процессов.

Салон красоты блогер выставила на продажу с мебелью, профессиональным оборудованием, персоналом и базой клиентов. Ежемесячный доход студии экс-участницы «ДОМа-2» доходит до 500 тысяч рублей, а продать она его хочет за 2,5 миллионов рублей. Поклонники думают, что Нелли Ермолаева решилась на такой шаг после развода с супругом. Ей стало труднее самой справляться и вести бизнес. С мужем блогер рассталась в хороших отношениях ради спокойствия сына Мирона.

На данном этапе Нелли Ермолаева задумывается об издательском проекте. Она начала работать над книгой, в которой хочет рассказать о собственном опыте и людях, которые «жили в ее жизни».