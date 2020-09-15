Памела Андерсон порадовала поклонников фото в наряде с глубоким декольте

15.09.2020, 10:11, Разное

В своем микроблоге Instagram Памела Андерсон опубликовала новое фото, на котором она запечатлена в наряде с глубоким декольте. Поклонники были под впечатлением от снимка 53-летней американской актрисы и засыпали ее множеством приятных комплиментов.

Фотомодель позировала, сидя на кровати в молочном вязанном кардигане, едва прикрывающем ее пышную грудь. Свой образ Памела Андерсон дополнила яркими розовыми босоножками на высоких каблуках. В подписи к посту знаменитость написала, что «жизнь полна чудес», а ее публикация набрала более 30 тысяч «лайков». Фолловеры согласились с тем, что написала звезда, отметив, что «она сама является подтверждением этой фразы».

В начале сентября Памела Андерсон также опубликовала откровенный снимок, на котором ее запечатлели в кружевном розовом пеньюаре. Актриса позировала напротив окна, повернувшись спиной к фотообъективу. На спине был глубокий вырез и бант, которые привлекли особое внимание поклонников знаменитой модели.