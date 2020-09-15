Ученые нашли доказательства занесения внеземной жизни на Землю внутри метеорита

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15.09.2020, 3:17, Разное

Российские исследователи заявили об обнаружении внеземной жизни внутри метеорита Оргей. Специалист в области астробиологии из Объединенного института ядерных исследований Алексей Розанов отметил, что найденные окаменелые микроорганизмы могли зародиться еще до формирования Земли.
Впервые метеорит Оргей был найден в 1864 году сразу после его падения. Результаты первого исследования небесного тела показали, что оно имеет следы органики. Однако в это никто не поверил, назвав недобросовестными проводивших исследования ученых.

В метеорите Оргей были найдены окаменелые магнитотактики, образующиеся только на тех объектах, где может существовать магнитное поле и вода, информирует «РИА Новости». Также исследователи обнаружили микроорганизмы, напоминавшие нитевидных кокковидных и палочковидных прокариотов, панцирных амеб и протистов.

Российские специалисты стали первыми, кому удалось найти диатомовые водоросли. По словам Алексея Розанова, существование метеорита Оргей доказывает, что панспермия (занесение жизни на Землю) может существовать в действительности.



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