В Санкт-Петербурге сообщают о возобновившихся очередях из машин скорой в стационары

15.09.2020, 10:16, Разное

– КОВИД. Вирусные пневмонии. Много выявляем ПЦР+. Места в имеющихся стационарах заканчиваются, – констатировал глава питерской службы скорой помощи Coris Assistance.

При этом Авербах развеял слухи о том, что речь идет о «перестраховках» из-за сезонного обострения ОРВИ: “Везут тяжелых”, – сообщил врач.

Примечательно, что в минувший четверг об очередях машин из скорой в Петербургу сообщали читатели издания «Фонтанка». Тогда речь шла о Покровской больнице. Самому изданию сообщили, что число поступающих в стационар действительно увеличилось: в августе ежедневно туда привозили по 10-12 человек, сейчас же – 40-60.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологическую ситуацию в РФ стабильной. «Темп прироста составляет не более 0,5%. Только в 15 субъектах Российской Федерапции эта цифра чуть больше единицы», – заявила чиновница. По ее словам, РФ сохраняет 40-е место в мире по заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения.