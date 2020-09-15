 

Зеленский предупредил о возможных беспорядках в ДНР и ЛНР

15.09.2020, 10:08, Новости дня

На неподконтрольных Киеву территориях Донбасса могут возникнуть внутренние беспорядки из-за недовольства местных жителей условиями жизни, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Многие из этих людей (жителей Донецкой и Луганской народных республик – прим. ВЗГЛЯД) больны коронавирусом, мы там имеем дело с гуманитарной катастрофой», – сообщил Зеленский в интервью австрийской газете «Винер цайтунг». 

По его словам, жители ЛНР и ДНР могут видеть, что украинцы с материковой части страны живут лучше, передает ТАСС. 

«У шахтеров в оккупированном Донбассе (ДНР и ЛНР – прим. ВЗГЛЯД) дела идут плохо: они не получают нормальной заработной платы и вынуждены платить за воду и электричество по высокой цене. Если терпение людей там в какой-то момент исчерпается, могут возникнуть беспорядки», – считает Зеленский.

При этом он добавил, что Украина не заинтересована в том, чтобы в ДНР и ЛНР возникли беспорядки, поскольку «цена слишком высока». 

«Я знаю, что там много людей, которые в душе являются украинцами. Я не хочу, чтобы они умирали», – сказал он.

Также глава государства подчеркнул, что по-прежнему намерен выполнить свое предвыборное обещание и прекратить конфликт в Донбассе, вернув регион в состав Украины. 

«Прекращение войны и возвращение украинских территорий – это мой главный приоритет. Это не романтические обещания. Конечно, это непросто. Но мы уже многого добились», – подчеркнул он.

Напомним, руководитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что выполнение минских соглашений в текущих условиях невозможно.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие силы на Украине препятствуют реализации Минских соглашений.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Fox News – полицейские в США вынуждены скрывать имена, чтобы уберечь семьи от травли

04.08 / “Понижение всего на три-четыре ступени“. Нефьодов рассказал о предложениях работы от государства

29.07 / Лукашенко созвал срочное совещание Совбеза Белоруссии

10.07 / Эксперт рассказал о зарядных устройствах, которые можно оставлять в розетке

10.07 / Россия предложила Японии концептуальные основы мирного договора

08.08 / В Украине создадут систему отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19 – Шмыгаль

10.08 / На митинге в Минске погиб один человек, десятки пострадали

21.08 / На МКС произошла утечка воздуха

24.08 / В Кривом Роге в результате взрыва гранаты ранения получили четыре человека

06.07 / Главком ВМФ раскрыл сроки завершения ходовых испытаний подлодки «Волхов»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска