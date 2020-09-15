В РФ не хватает внедорожников Haval H5 и H9

15.09.2020, 9:04, Новости дня

Китайская компания Haval испытывает дефицит внедорожников, которые пользуются высоким спросом на российском рынке.

В ближайшее время намерены усилить работу и повысить уровень производства техники для местного рынка. Уже в скором времени будет введена дополнительная смена на заводе в Тульской области, где осуществляется выпуск моделей внедорожников H5 и H9. Для осуществления планов пришлось привлечь порядка 250 новых специалистов, которые примут участие в работе конвейера.

Текущие объемы производства не позволяют в полной мере справиться с увеличивающимся спросом на технику. Всего за период с января по август 2020 года удалось продать свыше 10,2 тысяч автомобилей марки Haval на российском рынке.