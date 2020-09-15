 

Лолита в шикарном наряде восхитила публику стройной фигурой

15.09.2020, 9:53, Разное

Известная российская певица Лолита Милявская удивила подписчиков своих преображением. На новом фото она предстала в эффектном черном платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.
Лолита Милявская пришла на день рождения к гендиректору «Муз-ТВ» Арману Давлетьярову в роскошном длинном платье, показав тонкую талию и бедра, которые заметно уменьшились в объеме. 56-летняя артистка также сделала себе короткую стрижку, а образ дополнила стильным вечерним макияжем.

В описании к публикации Милявская рассказала, что рада была увидеть всех друзей. Она считает, что проведенный вместе вечер дал понять, что звезды отечественного шоу-бизнеса нуждаются в общее друг с другом. Многие очень давно не виделись, поскольку из-за пандемии коронавируса были отменены массовые мероприятия.

Подписчиков Лолиты Милявской восхитил ее внешний вид. В комментариях многие попросили написать отдельный пост о похудении.



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