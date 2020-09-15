 

Иосиф Пригожин помог прославиться группе «Король и Шут»

15.09.2020, 9:53, Разное

Не без помощи продюсера Иосифа Пригожина популярная группа «Король и Шут» смогла приобрести известность в начале своей карьеры. Об этом супруг Валерии пояснил в документальном сериале «Ленты.ру», посвященном становлению русских поп-исполнителей в 1990-х годах.
В то время Иосиф Пригожин продолжительное время вел переговоры с бывшим генеральным продюсером «Нашего радио» Михаилом Козыревым. Именно он принес ему сначала «Акустический альбом», а затем «Ели мясо мужики». Переговоры длились почти год, после чего группа «Король и Шут» попала в эфир радио.

Музыкантов ожидал феноменальный успех. Станция «Наше радио» целый год не снимала с эфира их песни, поскольку все это время «Король и Шут» удерживали лидирующие позиции, отметил Иосиф Пригожин. Всего в рамках документального цикла «Ленты.ру» вышло восемь серий, все они опубликованы на одноименном YouTube-канале.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Джордж и Амаль Клуни пожертвовали 100 тысяч долларов на борьбу с последствиями взрыва в Бейруте

21.08 / Позывной «Зульфикар»

25.07 / Путин планирует заставить Запад уничтожить себя

21.08 / Названы регионы России с самой сложной ситуацией по распространению коронавируса

24.06 / Учёным удалось обнаружить рак кожи, используя смартфон

19.08 / Названы 10 самых частых и тяжелых последствий коронавируса

11.08 / События в Белоруссии (подборка украинских статей)

19.07 / Американского военнослужащего арестовали за передачу секретных данных россиянину

05.09 / В Средиземном море появилась питающаяся беженцами рыба-раввин

25.08 / Чем закончатся массовые беспорядки в Белоруссии: мнение эксперта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска