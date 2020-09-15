Иосиф Пригожин помог прославиться группе «Король и Шут»

15.09.2020, 9:53, Разное

Не без помощи продюсера Иосифа Пригожина популярная группа «Король и Шут» смогла приобрести известность в начале своей карьеры. Об этом супруг Валерии пояснил в документальном сериале «Ленты.ру», посвященном становлению русских поп-исполнителей в 1990-х годах.

В то время Иосиф Пригожин продолжительное время вел переговоры с бывшим генеральным продюсером «Нашего радио» Михаилом Козыревым. Именно он принес ему сначала «Акустический альбом», а затем «Ели мясо мужики». Переговоры длились почти год, после чего группа «Король и Шут» попала в эфир радио.

Музыкантов ожидал феноменальный успех. Станция «Наше радио» целый год не снимала с эфира их песни, поскольку все это время «Король и Шут» удерживали лидирующие позиции, отметил Иосиф Пригожин. Всего в рамках документального цикла «Ленты.ру» вышло восемь серий, все они опубликованы на одноименном YouTube-канале.