 

«Особь женского пола»: Агата Муцениеце высказалась о Мирославе Карпович

15.09.2020, 9:53, Разное

Актриса Агата Муцениеце в очередной раз высказалась о новой избраннице своего бывшего мужа Мирославе Карпович. Звезду сериала «Папины дочки» она назвала «особью женского пола». Такую фразу артистка бросила в рамках съемок очередного выпуска шоу «Честный развод», гостьей которого стала Раиса Рязанова.
Раиса Рязанова считает, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце приняли поспешное решение о разводе. Она назвала актеров «дураками» из-за желания жить отдельно. Рязанова вспомнила, что сама разводилась по глупости, но не жалеет о таких изменениях в своей жизни.

Агата Муцениеце заявила, что старается сохранять хорошие отношения с Павлом Прилучным ради двух общих детей. Наследникам она объясняет, что отец является хорошим человеком, но ему нужно жить отдельно. По словам Раисы Рязановой, распад семьи может негативно с психологической точки зрения сказаться на детях. В связи с этим актриса посоветовала Муцениеце больше уделять время наследникам. Впоследствии многое будет зависеть от второй половины Павла Прилучного и нового избранника Агаты Муцениеце, поскольку их должны принять дети.

Агате Муцениеце очень сложно отпустить тему развода. Ей кажется, что мысли о потерянной любви будут с ней еще долгое время.



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