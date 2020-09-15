Украина сохранила объемы транзита в Европу после аварии на газопроводе

15.09.2020, 9:48, Новости дня

Несмотря на разгерметизацию газопровода в Киевской области, транзит газа в Европу через украинскую ГТС обеспечивается в полном объеме, сообщила пресс-служба министерства энергетики Украины.

«Из-за аварии на магистральном газопроводе вблизи поселка Чабаны была перекрыта подача газа… Несмотря на внештатную ситуацию, транзит газа в страны Европы через украинскую ГТС обеспечен в заявленных для транзита объемах», – говорится в сообщении минэнерго в Facebook.

По информации Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате разгерметизации газопровода жертв и пострадавших нет.

«В 1.10 перекрыта подача газа к газопроводу. Жертв и пострадавших нет», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по состоянию на утро вторника специалисты продолжают работать на месте происшествия.

Во вторник в Киевской области Украины произошла разгерметизация транзитного газопровода из РФ в Европу «Уренгой – Помары – Ужгород». В результате происшествия произошел сильный выброс газа, однако его утечку удалось ликвидировать.